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Партия отборного молдавского вина замерзла по пути в Китай
// фото: Каспаров.Ru
17:44, 08 Aug 2018
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15 тысяч бутылок отборного молдавского вина замерзли по пути в Китай. Партию стоимостью более 60 тысяч долларов в Одессе поместили в рефрижераторный контейнер, в котором установили температуру плюс 12 градусов. Но когда груз доставили в порт назначения, выяснилось, что в рефрижераторе минус 17.

Погибшая партия вина включала продукцию трех молдавских компаний. Некоторые бутылки предназначались для специальных случаев. Например, были изготовлены по заказу жениха на свадьбу, которая отмечается на Бали. 





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