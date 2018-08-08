Актер Сами Насери после драки в московском клубе может потерять зрение. Известно, что ранее у него был диагностирован перелом орбиты глаза, и в ходе драки поврежден был именно больной глаз. Об этом пишет Telegram-канале Mash.
Известно, что вчера Насери была проведена операция по замене хрусталика глаза, пишет Корреспондент.
Она продлилась десять часов.
"Страшно, что хрусталик может не прижиться. Тогда Сами ослепнет на один глаз", - отмечено в сообщении.
Из-за инцидента в клубе у актера возникли не только проблемы со здоровьем, но также сорвался хороший контракт на съемку фильма.
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