В Куашанах объявлен день траура по погибшим в страшном ДТП под Калугой

В Каушанах объявили день траура по погибшим в Калужской области. На государственных учреждениях приспустили флаги. Четверых жителей города похоронят на местном кладбище. В церкви провели поминальную службу. В похоронах примет участие и администрация города. Полиция перенаправит транспортный поток, чтобы не мешать похоронной процессии.

Всю дорогу за состоянием пострадавших следили парамедики.

В Молдову тела шести погибших в автокатастрофе в Калужской области доставили накануне утром. Расходы на транспортировку оплатило правительство. А вчера вечером поездом приехали четверо пострадавших в трагедии. На перроне их встречали родственники.



Страшное ДТП произошло в минувшую субботу. Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, который вылетел на встречную полосу. От удара маршрутка перевернулась и угодила под колеса грузовика, который ехал следом.

