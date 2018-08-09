Новая опция: записаться на прием в Агентство публичных услуг теперь можно онлайн

Записаться на прием в Агентство публичных услуг теперь можно и онлайн. Эта опция работает со вчерашнего дня. Ею могут воспользоваться граждане, которые хотят получить кадастровые документы и акты гражданского состояния.

Желающие должны войти на сайт агентства, указать населенный пункт, территориальный офис, куда они обратятся, а также день и час планируемого посещения. В случае неявки в указанное время, запись аннулируется.

Кроме того, записаться можно и по короткому номеру 14909.

Записаться онлайн можно и для услуг документирования населения, например, для продления паспорта.