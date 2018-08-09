У берегов Турции погибли девять мигрантов

Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море в районе Кушадасы турецкой провинции Айдын, девять человек погибли, передает в четверг агентство Anadolu.

Сообщается, что среди погибших семь детей и две женщины. В район инцидента были стянуты катера службы береговой охраны Турции. Спасены четыре человека пишет РИА Новости.

По словам мигрантов, в лодке находились 13 человек, пытавшихся добраться до Греции.