Американке приснилась выигрышная комбинация чисел в лотерее

Американка из штата Нью-Йорк Мэри Уилсон выбрала в лотерейном билете давно приснившиеся ей числа и выиграла. Такая информация появилась в UPI.

Женщина утверждает, что давно увидела шесть цифр, которые можно указать в лотерейном билете, во сне. С тех пор она всегда выбирала только их так, как верила, что они принесут ей удачу, передает Корреспондент.

В последнем билете Уилсон совпало пять из шести чисел, и она выиграла миллион долларов. Деньги женщина разделила с мужем и еще одной семейной парой, с которой они годами покупают лотерейные билеты. Пары давно договорились, что разделят любой выигрыш поровну.

После отчисления всех налогов каждый из четырех получил по 168 039 долларов.