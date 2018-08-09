Сломанный телескоп нашел 44 новые экзопланеты

Ученые с помощью сломанного телескопа Kepler нашли 44 неизвестные ранее экзопланеты. О всех космических телах специалисты узнали за раз благодаря данным с телескопа.

Kepler наблюдал за космосом в поисках экзопланет практически десять лет, но из-за технического сбоя инженеры потеряли контроль над ним в 2013 году, сообщает Newsweek.

Недавно телескоп "вышел из спячки" и начал передавать собранную годами информацию. Среди 44 находок есть планеты очень похожие на Землю размером.

Такое большое количество планет за раз астрономы обнаруживают впервые. Ранее удавалось открыть не больше десятка космических тел, пишет Корреспондент.

Всего за все время своей работы телескоп Kepler нашел 2600 планет. Это наглядно доказывает то, что в галактике Млечный путь планет больше, чем звезд.