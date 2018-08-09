Ион Присэкару: Сокращение числа налогов не отразится на госбюджете

После внедрения налоговой реформы власти должны сократить число обязательных сборов. Об этом в интервью sputnik.md заявил бывший глава Налоговой инспекции Ион Присэкару. Он отметил, что этот шаг облегчит деятельность предпринимателей и бухгалтеров.

"Сегодня в Молдове достаточно сложная налоговая система. Она предусматривает более 200 налогов и пошлин. Нужно оставить только девять налогов, которые сегодня обеспечивают 90% поступлений в бюджет", - сказал бывший глава Налоговой инспекции Ион Присэкару.



Присэкару добавил, что сокращение числа налогов не отразится на госбюджете. Между тем, возрастет эффективность деятельности инспекции. Парламент утвердил налоговую реформу в конце июля. Документ предусматривает введение единого подоходного налога в 12%. А выплаты работодателей в бюджет соцтрахования снизятся на 5%. Реформа вступит в силу с октября этого года.





