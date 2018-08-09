Главный по тушению пожара в Зимней вишне пытался покончить с собой

Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", пытался совершить самоубийство. Об этом изданию Коммерсант сообщила его жена.

Позавчера, 7 августа, его доставили на лечение в больницу с обеими перебинтованными руками. По мнению Татьяны Бурсиной, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей, передает Корреспондент.

В свою очередь ТАСС сообщает со ссылкой на "анонимный источник в медицинских кругах", что Бурсин пытался покончить с собой якобы из-за нервного срыва.

Пожарного задержали 7 июля. Следствие полагает, что он не организовал правильную эвакуацию людей из горящего ТЦ и не давал указаний искать людей в кинозалах.