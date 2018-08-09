В Нью-Мексико детей готовили атаковать школу

В городе Амалия штата Нью-Мексико полиция обнаружила 11 детей в убежище с ужасными условиями, где 39-летний Ибн Ваххаджа обучал их стрельбе и готовили устроить стрельбу в школе. Об этом сообщает Sky News.

"Ваххаджа был арестован вместе с четырьмя другими взрослыми. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми", - говорится в сообщении.

Среди арестованных - три сестры Ваххаджа, которые отдали в "лагерь на обучение" своих детей, пишет Корреспондент.

Также в 2017 году Ваххадж похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом. Останки сына были найдены на территории "лагеря".