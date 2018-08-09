Уязвимость WhatsApp позволяет менять чужие сообщения

Исследователи из кибербезопасности Check Point рассказали об обнаруженной недавно уязвимости в WhatsApp. Она позволяет изменять и перехватывать сообщения как в групповых, так и в приватных чатах. Об этом сообщается на сайте комании.

Брешь была найдена в инструментах для синхронизации данных в мобильной и веб-версии сервиса. Благодаря этому хакеры могут использовать сразу несколько способов манипуляции с перепиской пользователей, пишет Корреспондент.

Так, они могут менять имя настоящего отправителя на любое другое, используя функцию "Цитата". Это возможно даже в том случае, если этот человек не состоит в группе.

Также злоумышленники могут редактировать в ответном сообщении текст собеседника.

Разработчики WhatsApp уже признали наличие проблемы и работают над ее устранением.