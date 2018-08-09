В Конго начали вакцинацию от Эболы

Вакцинация от смертельного вируса лихорадки Эбола началась в провинции Северное Киву Демократической республики Конго, сообщила в четверг пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Прививки проводятся до сих пор не получившей лицензию вакциной rVSV-ZEBOV в районе Мангины, в 30 километрах от города Бени, который считается эпицентром нынешней вспышки. Первыми лекарства получили представители региональных властей и врачи, которые работают с заболевшими пациентами, пишет РИА Новости.

По данным ВОЗ на 7 августа, в результате нынешней вспышки Эболы скончались 36 человек. Всего насчитывается 43 случая заражения, из которых 16 подтверждены лабораторными тестами. Пробы еще 33 человек с подозрением на Эболу в настоящее время находятся в лаборатории на исследовании.