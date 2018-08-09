Серьезное ДТП под Одессой: один человек погиб, шесть пострадавших

Одесские полицейские расследуют обстоятельства сокрушительного ДТП, которое случилось сегодня около двух часов ночи на Николаевской дороге.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, предварительно установлено, что "Мерседес" с зарубежной регистрацией, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Рено".

В результате столкновения пострадали семь человек — четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса, пишет Думская.

От полученных травм в больнице скончался 40-летний гражданин соседнего государства, который был пассажиром "Мерседеса".