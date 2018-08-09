В Мексике найдено загадочное древнее захоронение

В Мексике были обнаружены захоронения, которые принадлежат древним майя и их предку, проживавшему семь тысяч лет назад. Об этом пишет Express.co.uk.

Находка является древнейшей из известных на сегодня, имеющих отношение к коренной цивилизации Америки, передает Корреспондент.

Обнаружено было захоронение в пещере, расположенной в штате Табаско на юге Мексики. В целом археологи нашли три скелета, а также вытянутый череп.

Возраст двоих скелетов - около четырех тысяч лет, а третьего - порядка семи тысяч лет. Именно в это время происходил переход от охотников-собирателей к оседлому образу жизни.

Археологи заявляют, что пещера не использовалась для жилья. В ней в течение многих поколений проводились священные ритуалы и погребения.

Обнаруженный в пещере вытянутый череп ранее считался признаком высокого статуса и красоты.