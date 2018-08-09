"Оскар" начнут вручать блокбастерам из-за провальных рейтингов

Американская академия кинематографических искусств и наук введет для премии «Оскар» новую номинацию "Лучший популярный фильм" и откажется от трансляции всей церемонии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в среду, 8 августа.

Отмечается, что руководство киноакадемии приняло решение о реформах премии из-за провальных рейтингов в 2018 году — тогда церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю историю, сократившись на 19 процентов (26,5 миллиона человек) по сравнению с предыдущим годом, пишет lenta.ru.

В новой категории будут награждаться блокбастеры вроде фильмов по вселенной Marvel ("Дэдпул", "Мстители", "Черная пантера") и боевики ("Миссия невыполнима"). Академия также перестанет показывать по телевидению всю церемонию, урезав трансляцию до трех часов.