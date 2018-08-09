Слова судьи вызвали истерику у родителей, заморивших голодом 10-месячную дочь

Сет Уэлч и Татьяна Фузари из Кента не подпустили врачей к своей десятимесячной дочери Мэри, которая умирала от голода и обезвоживания. Супруги пояснили, что обращение за медицинской помощью противоречит их религиозным убеждениям, сообщает Daily Mail.

О смерти маленькой Мэри стало известно после того, как её отец Сет позвонил в 911. Он объяснил, что нашёл малышку мёртвой в кроватке. Вскрытие показало, что девочка умерла от голода и обезвоживания, и её родителей задержали, пишет life.ru.

О смерти маленькой Мэри стало известно после того, как её отец Сет позвонил в 911. Он объяснил, что нашёл малышку мёртвой в кроватке. Вскрытие показало, что девочка умерла от голода и обезвоживания, и её родителей задержали.

"Если эволюция верит в выживание наиболее приспособленных, почему мы прививаем всех? Разве мы не должны позволить слабым умирать и позволить сильным выживать?" - сказал отец ребенка.

Родители были уверены: максимум, что им грозит, — обвинение в жестоком обращении с ребёнком. Из размещённого ниже ролика становится понятно, что обвинение в убийстве дочери стало для них сюрпризом.

Теперь супругам грозит пожизненное заключение. Окончательное решение суда будет вынесено 20 августа.