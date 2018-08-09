В Бразилии вырастили гигантскую картошку-"стопу"

Фермеры из бразильского муниципалитета Мелейру вырастили огромную картофелину в форме человеческой стопы, сообщает канал Globo.

Они посадили клубень на заднем дворе своего дома. В конце июля выкапывали картофель из земли и нашли необычный плод в форме стопы с шестью пальцами и весом около восьми килограммов, пишет life.ru.

— Мы никогда не видели ничего подобного. Пока думаем, что делать с этой картошкой. Возможно, выставим где-нибудь, если кто-то хочет её увидеть, — рассказала журналистам хозяйка фермы.