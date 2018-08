iPhone 9 и X Plus появились на видео

Блогер с YouTube-канала EverythingApplePro показал макеты iPhone 9 и X Plus на видео.

Сначала он сравнил их с iPhone X. Внешне новые модели почти не отличаются от предшественника: те же алюминиевые боковые грани, та же безрамочная передняя панель с "монобровью", та же стеклянная задняя панель с логотипом компании. Бюджетный iPhone отличается от X формой камеры: у него одинарный объектив, как у iPhone 8. X Plus по дизайну ничем не отличается от "десятки".

Потом ютубер сопоставил iPhone X Plus с 8 Plus. Выяснилось, что по размеру они примерно одинаковы. Напомним, диагональ экрана X Plus — 6,5 дюйма, 8 Plus — 5,5 дюйма. В увеличенной "десятке" экран больше из-за отсутствия рамок, пишет life.ru.