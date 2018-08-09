Назван главный злодей сольного фильма про Харли Квинн

В Сети появилась информация о том, кто выступит злодеем в кинокомиксе Birds of Prey от DC и Warner Bros. Выбор пал на одного из врагов Бэтмена — Романа Сиониса, также известного как Чёрная маска.

Ранее этот персонаж появлялся только в мультфильмах DC. Спин-офф "Отряда самоубийц" будет его дебютом на большом экране. До этого предполагалось, что в качестве злодея студия выберет Пингвина.

Напомним, фильм Birds of Prey расскажет о группе женских персонажей, в которую помимо Харли Квинн в исполнении Марго Робби войдут Чёрная канарейка, Охотница, молодая Кассандра Кейн (Бэтгёрл) и Рене Монтойя, пишет life.ru.