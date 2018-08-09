Схватил за руку и прижал к половому органу: Профессора мед университета имени Тестемицану обвинили в домогательствах

Сотрудницы Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану обвинили профессора Виорела Присакаря в сексуальных домогательствах, сообщает издание "Агора".

— Делал комплименты, что хорошо выгляжу, хвалил мою грудь. Когда оказывались в кабинете за одним столом, касался моих ног. Я отстранялась, а он говорил, что мне нечего стыдиться, — рассказала ассистент кафедры Алёна Настас.

По её словам, профессор оказывал ей знаки внимания с 2008 года и это продолжалось до 2010 года, пока она не ушла в декретный отпуск. Когда Настас вернулась на работу после рождения ребёнка в 2016 году и захотела добиться подписи на диссертацию, Присакарь снова попытался атаковать её.

— Он взял мою руку и положил на свой пенис. Сказал: "Смотрите, что вы со мной делаете, детка", — сказала Настас, добавив, что жаловалась проректору, ректору, а также написала заявление в полицию.

С обвинениями также выступила коллега Настас Лидия (фамилия не уточняется. — Прим. ред.), которая в настоящее время находится в декретном отпуске.

— В 2016 году в своём кабинете он попытался поцеловать меня в губы, я увернулась. Он схватил меня за руку и прижал к своему половому органу. Я с трудом вырвала руку и убежала. Когда я уже была беременна, он однажды схватил меня за грудь и сказал, что она как мягкая подушка, — рассказала Лидия.

Профессор отрицает все обвинения и заявляет, что эти нападки задумали для того, чтобы сместить его с занимаемой должности. Прикасарь полагает, что за этим стоит его бывший друг, который хочет занять его место, передает life.ru.