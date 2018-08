Дочь Элвиса Пресли записала видео дуэта с отцом

Дочь легендарного певца Элвиса Пресли опубликовала запись госпел-баллады Where No One Stands Alone, которую она исполнила со своим отцом. Видеоработа была опубликована на YouTube-канале ElvisPresleyVEVO.

Оригинальную запись сделали в 1967 году. Позднее она была оцифрована, изменена аранжировка, а также добавлены покальные вставки Лисы Мари. Композиция будет включена в пластинку с госпел-хитами Пресли, выпуск которой состоится 10 августа, пишет Корреспондент.

