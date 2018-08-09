В Гватемале предупредили о возможном начале активности вулкана Фуэго

Сильный взрыв, сопровождаемый сходом лавин, зафиксирован на вулкане Фуэго в Гватемале, что может сигнализировать о начале нового этапа его активности, сообщили в Национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED).

"Это первый сильный взрыв, который регистрируется за последние 6 недель, он может означать начало нового этапа активности, поэтому продолжается постоянное наблюдение", — говорится в сообщении CONRED.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения вулкана стали более 160 человек, пишет РИА Новости.