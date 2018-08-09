Помощь к 1 сентября: Малоимущии семьи получат по 700 леев для подготовки детей к школе

Малоимущие семьи из Кишинева получат единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе в размере 700 леев.

По данным столичной мэрии, данную матпомощь получат семьи с 3 и более детьми, семьи, в которых только один родитель, или где один из родителей является лицом со степенью ограничения возможностей, а также семьи со статусом опеки/попечительства, передает Молдпрес.

Право на материальную помощь определяется согласно представленному пакету документов, которые подтверждают социальное состояние семьи и необходимость в получении материальной помощи.

Данная матпомощь предоставляется только жителям столицы, у которых есть несовершеннолетние дети. Помощь предоставляется каждому из детей в семье.

Заявки на материальную помощь подаются на имя директора школы и будут одобрены специальной комиссией до 20 августа 2018 года.

В этом году материальной помощью смогут воспользоваться около 8 тысяч человек.