Водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста в Комратском районе

Водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста. Авария произошла в селе Авдарма Комратского района.

По данным полиции, мужчина выехал на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате лобового столкновения мотоциклист скончался на месте.

Водитель микроавтобуса не пострадал. Его задержали на трое суток.

Ведется следствие. Если мужчину признают виновным, ему грозит тюремное заключение.