СМИ: Брэд Питт заплатил 9 млн долларов Анджелине Джоли после развода

Звезда Голливуда Брэд Питт выплатил бывшей жене Анджелине Джоли более девяти миллионов долларов в рамках бракоразводного процесса. Такое заявление сделали его представители в ответ на утверждения адвокатов актрисы о том, что за 1,5 года она не дождалась от экс‐супруга денег на содержание детей. Об этом cообщил телеканал CNN.

Адвокат Питта Лэнс Шпигель рассказал, что актер одолжил своей бывшей супруге восемь миллионов долларов на покупку ее нового дома, а также оплатил счета в размере 1,3 миллиона долларов на расходы их общих детей. Также защитник артиста добавил, что представители Джоли пытаются манипулировать общественным мнением через масс-медиа, передает 360tv.

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