Челюсти в деле: огромная белая акула выпрыгнула из воды и едва не утащила ученого

Морской биолог Грег Скомаль едва не стал обедом для огромной белой акулы. Шокирующее видео было опубликовано на Facebook.

На ролике видно, как Скомаль стоит на мостике движущегося катера. В какой-то момент из воды выпрыгивает белая акула, буквально сомкнув челюсти под ногами исследователя. Мужчина в ужасе отпрыгивает с места, где еще секунду назад стоял, не ожидая ничего подобного, передает 360tv.

Сам Скомаль отметил, что никогда еще такого не видел.