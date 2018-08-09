Ирландца оштрафовали за "балконинг" на Майорке

Молодой турист из Ирландии совершил прыжок с четырехметровой высоты из отеля на курорте Магалуф на Майорке, за что был оштрафован. Об этом сообщило издание BelfastLive.

Уточняется, что полиция направилась в больницу к 21-летнему молодому человеку, где сообщила ему о том, что теперь горе-туристу предстоит заплатить 600 евро прежде, чем он отправится домой, передает 360tv.

При этом случай с ирландцем уже не первый, когда туристов штрафуют за так называемый "балконинг" — то есть прыжки между балконами, или же с террасы отеля в бассейн.

Например, недавно стало известно о том, что турист из Великобритании выпал с балкона на шестом этаже. При этом мужчина попросту сбежал из больницы и выехал из отеля прежде, чем его успели оштрафовать. В настоящее время полиция Испании ищет его адрес в Великобритании.