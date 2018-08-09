Бывший глава Налоговой службы: "Малая налоговая реформа" увеличит поступления в бюджет

Пакет "малой налоговой реформы", принятый недавно парламентом, принесет увеличение поступлений в государственный бюджет. Такое заявление сделал бывший глава Главного государственного налогового инспектората Ион Присэкару в ходе передачи ”Logica Puterii” на Sputnik Moldova.

Пакет "малой налоговой реформы", принятый недавно парламентом, принесет увеличение поступлений в государственный бюджет. Такое заявление сделал бывший глава Главного государственного налогового инспектората Ион Присэкару в ходе передачи ”Logica Puterii” на Sputnik Moldova.

Напомним, что пакет законом о "малой налоговой реформе" предусматривает впервые в истории страны, что прожиточный минимум не будет облагаться налогами. Личное освобождение увеличится с почти 11.300 леев до 24.000 леев - иными словами, ежемесячный доход, не превышающий 2000 леев не будет налогооблагаемым.

Освобождение по содержанию детей будет увеличено до 3000 леев, а по содержанию инвалида - с 16800 леев до 30000 леев. То есть налог для последней категории составит 0% на ежемесячную сумму до 4500 леев.

А для подоходного налога вводится единая ставка - 12%, а не 18%, как сейчас. То есть работники с доходом в 3000 леев и с личным освобождением будут платить налог в 52,2 лея. Те, чья зарплата составляет 5000 леев, будут платить налог в 267 леев. В то же время , для тех, чья зарплата в 10 раз больше, подоходный налог будет в 25-26 раз выше. Например, работники с окладом в 15000 леев будут платить налог в 1341 лей, а те, кто зарабатывает 20000 леев - 1878 леев.

Пакет законов предусматривает также, что работодатель будет платить лишь 18% в бюджет соцстраха, а не 23%, как сейчас. Реформа включает в себя и снижение давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов.

"Малая налоговая реформа" предлагает также и новую систему налогооблажения для тех, кто предоставляет услуги такси. Работники этой сферы, получающие зарплату до 10000 леев, будут платить фиксированный ежемесячный налог в 500 леев, а ежемесячные выплаты по медицинскому и социальному страхованиям составят 12-ую часть от размера фиксированной ставки таких отчислений, установленных правительством на соответствующий год. Расходы на ремонт автомобилей-такси будут учитываться на 100%.

Пакет законов предусматривает и снижение НДС с 20% до 10% для ресторанов, гостиниц, кафе, услуг-кейтеринга и т.д. Для тех, чьи доходы ниже 1,2 млн леев, операционный налог составит 4%. Те же, чьи доходы выше этой суммы, смогут выбрать, работать ли на общих основаниях.