Дорого, но старомодно: Стилист оценил гардероб молодой любовницы Петросяна

Помощница юмориста Евгения Петросяна, которую считают виновницей его развода с артисткой Еленой Степаненко, совсем не походит на 29-летнюю молодую женщину. Оценив её гардероб по фотографиям из соцсетей, стилист Марианна Грачёва отметила, что то, как Брухунова одевается — прилично добавляет ей лет.

— Девушка одевается явно не по возрасту, — приводит слова специалиста "Московский комсомолец". — Она носит классические строгие платья: чёрные, красные, синие, белые, что давно не актуально.

Грачёва отметила, что норковые и соболиные шубы-трапеции, в которых помощница известного юмориста ходит зимой, — давно считаются прошлым веком, равно как и мода носить с шубами шляпы и туфли на каблуках, пишет life.ru.

— Так одеваются солидные богатые дамы пенсионного возраста, — говорит стилист, обратив внимание также на "скучные приталенные пальто" Брухуновой и украшения для тех, "кому за ..."

При этом специалист отмечает, что на фотографиях в джинсах фаворитка Петросяна выглядит гораздо моложе.

Говоря об аксессуарах, Грачёва отмечает, что они дорогие, но все "из серии старой доброй классики". Например сумки Chanel и Dior примерно за 3700 евро, Louis Vuitton — от 1700 евро, шёлковый платок Hermes стоимостью около 1000 евро, часы Omega в золоте за 12 800 евро. По мнению стилиста, девушки возраста Брухуновой редко покупают такие вещи и в основном получают их в качестве подарков от мужчины.

— Наряды на даме тоже не самые дешёвые, — отмечает знаток моды.

Так, в гардеробе любовницы юмориста — пиджак Fendi за 2500 евро, твидовый жакет Chanel стоимостью от 5000 евро, тапки-слипоны Fendi за 600 евро.

Сам же артист, по мнению стилиста, пытается молодиться, надевая красные штаны или розовые рубашки. По мнению Грачёвой, выглядит это смешно для его возраста. Аксессуары же Петросян предпочитает дорогие.

— Например, я заметила у него на руке часы Ulysse Nardin в золоте и с бриллиантами стоимостью примерно 40 тысяч евро, — сказала она.

Грачёва также заявила, что не удивиться, если выяснится, что наряды для Татьяны Брухуновой выбирает именно Петросян.