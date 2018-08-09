В Киеве женщина повесилась на пожарной лестнице после ссоры с любимым

В Киеве на улице Генерала Наумова на пожарном лестничном марше повесилась молодая женщина. Об этом сообщает Информатор.

Отмечено, что трагедия произошла накануне, 8 августа, около 20:00, передает Корреспондент.

Как рассказали местные жители, перед самоубийством женщина в нетрезвом состоянии пришла к мужчине, который проживает в этом доме, было слышно, как они ссорятся. После этого женщина вышла на улицу, а через некоторое время ее обнаружили между лестничными пролетами первого и второго этажа. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть женщины.

Также очевидцы рассказали, что погибшая 1987 года рождения повесилась на ремешке от сумки, а в руках у нее был ее любимый плюшевый мишка.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности инцидента.