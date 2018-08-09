Четырёх членов банды GTA приговорили к пожизненному заключению

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению четырёх членов так называемой банды GTA. Умар Хасанов, Хазратон Додохонов , Анвар Улугмурадов и Шерозджон Кодиров будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Пятый фигурант дела — Зафарджон Гулямов — получил 20 лет строгого режима.

Суд посчитал доказанной их вину в создании устойчивой вооружённой группировки с целью совершения убийств. По версии следствия, члены ОПГ беспрекословно подчинялись её лидеру — Ибайдулло Субханову. Сам он был убит при задержании, пишет life.ru.

Изначально были задержаны девять человек, однако пятеро из них год назад напали на конвой в здании суда. Трое были убиты на месте, один затем скончался в больнице от ранений.

Ещё двоих бандитов будут судить в Таджикистане, где их и задержали.

Напомним, что банда орудовала на дорогах Московской и Калужской областей в 2014 году. Её назвали "бандой GTA" из-за схожести с сюжетом жестокой компьютерной игры, где можно грабить и убивать, забирать машины. Преступники прокалывали колёса машин с помощью шипов, а затем нападали на сидящих за рулём. Зафиксировано 16 нападений. Убито 17 человек, двое ранены.