Директора столичного детсада уволили после выявленных нарушений

Мэрия Кишинева освободила от должности директора детсада №53 по результатам проверки, проведенной на основании обращений родителей детей.

Как выяснилось, в августе 2017 г. администрация садика собирала с родителей деньги для вывоза мусора после капитального ремонта крыши, хотя эти работы выполнял экономический агент.

Кроме того, в организации питания детей не соблюдались требования в соответствии с меню, утвержденным Центром общественного здоровья и согласованным с районным Управлением образования, а в мае-июне 2018 г. нормы питания были меньше одобренной Кишиневским муниципальным советом. Также в медицинском пункте обнаружены лекарства с истекшим сроком годности, передает Инфотаг.