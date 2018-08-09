Телеведущая Регина Тодоренко показала округлившейся животик. ВИДЕО

Невеста певца Влада Топалова — телеведущая Регина Тодоренко подтвердила информацию о своей беременности, продемонстрировав округлившийся живот.

На видео в Instagram 28-летней ведущей программы "Орел и решка" видно, что счастливая избранница Топалова заметно потяжелела, передает РЕН ТВ.

Хотя девушка старается носить свободные наряды на отдыхе, где она сейчас находится, интересное положение Регины уже не скрыть.

По всей видимости, пополнения в паре Топалов — Тодоренко можно ожидать уже в 2018 году.