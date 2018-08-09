Ученые: Инопланетяне могут скрываться за "бродячими" звездами

Ученый Дэн Хупер выдвинул новую теорию для поиска внеземной жизни. По его мнению, перемещенные звезды могут указывать на след инопланетян. Об этом пишет TNW.

Он заявил, что технология под названием "сфера Дайсона" может уже сегодня использоваться разумными цивилизациями во вселенной. Вместо того, чтобы высасывать ресурсы из других планет (в далекой перспективе), как мы это делали с Землей, технология поможет превратить звезду в "электростанцию". Это, в свою очередь, позволит на полную задействовать ее энергетический потенциал, передает Корреспондент.

Ученый считает, что через десятки миллионов лет именно эта технология станет залогом выживания человечества.

Инопланетяне, по его мнению, оборудовали сферы Дайсона гигантскими двигателями, чтобы перемещать источники энергии в нужные места галактики. В итоге, перемещенные звезды могут означать наличие там инопланетной жизни.