В Сороках произошло двойное убийство: тела женщины и её дочери нашли в лесу

В Сорокском районе задержали предполагаемого убийцу 42-летней женщины и ее 15-летней дочери, чьи тела нашли неделю назад в лесу у трассы Сороки-Флорешты.

Как заявили в полиции, убийство произошло в начале июля. Подозреваемый взял попутчиц на трассе, обещая довезти их до соседнего села. В дороге между ними вспыхнула ссора. Водитель остановился, и пассажирки бросились бежать в лес. Он догнал мать, а затем и дочь, и до смерти забил обеих, а затем поджег тела. Их нашли в начале августа.

Подрзреваемый задержан на 72 часа, прокуроры намерены просить его предварительного ареста.

Подробности расскажут на брифинге в 16.30.Publika TV покажет его в прямом эфире.