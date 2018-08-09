В Йемене десятки детей пострадали из-за атаки на автобус

Десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена, сообщила РИА Новости представитель Международного комитета Красного Креста в стране Мирелла Ходейб.

"Мы все еще пытаемся получить информацию о том, что произошло сегодня утром. Мы знаем от наших сотрудников в больнице Саады, что они с утра принимают раненых и тела погибших. Большинство из них — дети в возрасте около 10 лет", — сказала она.

Предположительно, атака была совершена на автобус, которые перевозил детей. Точное количество жертв пока неизвестно, но сотрудники МККК говорят о "десятках пострадавших", пишет РИА Новости.

"Мы призываем все воюющие стороны предпринять необходимые действия для обеспечения безопасности мирных граждан, согласно обязательствам в рамках международного гуманитарного права", — добавила Ходейб.

Между тем, представитель минздрава в контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери в Twitter сообщил, что в результате авиаудара по Сааде погибло свыше 40 человек, более 60 получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.







