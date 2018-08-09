Нашествие блох в Бельцах: насекомые из подвалов добрались уже до верхних этажей

Бельцкие власти просят помощи Румынии в борьбе с паразитами. В городе - нашествие блох, а у мэрии нет ни денег, ни специалистов.

Между тем, в Агенство общественного здоровья ежедневно поступает по 30 заявок на дезинсекцию. Люди говорят, что блохи из подвалов добрались уже до верхних этажей.

Спасения от паразитов нет нигде.

Дезинсекцию в подвалах не провели вовремя из-за бюрократических проволочек. Центр общественного здоровья реорганизовали в агентство, и оно теперь должно найти подрядчика. Местные власти, тем временем, просят помощи румынского города-побратима Ботошань - оттуда ждут специалистов и партию дезинфицирующего раствора.

Ранее в мэрии заявили, что блохи быстро размножаются в подвалах 150-ти многоэтажек. По словам специалистов, способствовали этому недавние дожди и установившаяся за ними жара.







