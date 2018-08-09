Xiaomi перестанет выпускать смартфоны

Xiaomi основала отдельный бренд для выпуска смартфонов. Ожидается, что мобильные гаджеты китайцев будут выходить под маркой Poco или Pocophone, передаёт Financial Express.

Об этом компания заявила в своём "твиттере" и в пресс-релизе. Новый бренд будет называться Poco (для индийского рынка) или Pocophone (для мирового). Скорее всего, новые смартфоны китайского вендора больше не будут выпускаться под брендом Xiaomi и иметь на корпусе логотип корпорации. Однако производство мобильной техники будет так же контролироваться Xiaomi, пишет life.ru.

Первым девайсом, вышедшим под новым брендом, станет Pocophone F1. Это будет флагманский аппарат с топовым чипом Qualcomm Snapdragon 845, двойной камерой на 20 мегапикселей, системой жидкостного охлаждения, аккумулятором на 4000 мАч. Сроки выхода не сообщаются.

Выделять мобильное производство под особый суббренд — не новая практика на рынке. Например, конкурент Xiaomi — корпорация Huawei — несколько лет назад объявил о запуске марки Honor, под которой выпускает все свои смартфоны.