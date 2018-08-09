Машины-ловушки и полицейские кордоны: Патрульные инспекторы организую проверки на национальных трассах

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) обнародовал ряд мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на национальных трассах, особенно часто фиксируемых в августе, когда граждане отправляются в отпуск или возвращаются домой. Патрульные инспекторы организуют серию кордонов и проверок с помощью оснащённых радаром машин-ловушек.

Как рассказал на пресс-конференции глава Службы по связям с общественностью при НИП Павел Апостол, контекстом принятия этих мер является статистика, свидетельствующая о том, что в августе регистрируется большое количество серьёзных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых люди гибнут или получают различные травмы. Больше всего аварий происходит из-за превышения ограничения скорости. На втором месте находится вождение в нетрезвом состоянии, а третьей по частоте причиной ДТП является усталость водителей, засыпающих за рулём, передает IPN.



Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать Правила дорожного движения и сообщать о тех, кто эти правила нарушает. Пьяный водитель представляет угрозу для всех участников дорожного движения. На пунктах въезда в страну/выезда из неё водителям будут раздавать информационные листовки с правилами, которые они должны соблюдать.



Согласно данным НИП, в течение августа минувшего года в Молдове произошло 262 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 27 человек, а ещё 313 получили травмы. За первые семь месяцев этого года было зарегистрировано 1361 ДТП, в которых погибли 145 человек, а 1642 человека получили ранения.