Полиция арестовала подозреваемого по делу о лесном пожаре в Калифорнии

Американская полиция арестовала подозреваемого в поджоге, из-за которого начался лесной пожар в Калифорнии, сообщило калифорнийское управление по охране лесов и защите от пожаров.

"Был произведен арест в связи с "Holy fire" ("священный огонь" — название пожара). Форрест Гордон Кларк был помещен в тюрьму округа Ориндж 8 августа 2018 года в связи с подозрениями в поджоге, угрозе терроризма и сопротивлением аресту", — говорится в заявлении представителей управления на Facebook.

Во время пресс-конференции, видеозапись которой также размещена в соцсети, власти сообщили, что получили показания свидетеля и другие улики против Кларка. При этом окружной инспектор Тодд Спитцер назвал задержанного "монстром", а представитель местной прокуратуры Сьюзан Шредер заявила, что вменяемые обвинения могут привести к пожизненному заключению. Однако, по мнению властей, Кларк не замешан в других пожарах в штате, пишет РИА Новости.

Обвиняемый должен предстать перед судом в четверг, 9 августа. Ему предоставлена возможность выйти под залог на сумму 1 миллион долларов. Пожар, получивший в США название "Holy Fire", начался в понедельник в Национальном парке в Кливленде в Калифорнии. Пожар уничтожил 12 зданий, вызвал эвакуации жителей, выгорело 6200 акров земли. Пожар усилился в связи с рекордно высокой температурой в южной части штата, на данный момент пожарным удалось локализовать 5% площади возгорания. Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч. На территории Калифорнии 17 пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода, их жертвами стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.









