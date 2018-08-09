Жертвам политических репрессий повысят пособия

Жертвам сталинских депортаций повысят ежемесячные пособия до 500 леев с 1 сентября текущего года, в соответствии с законодательными изменениями, которые будут опубликованы завтра в "Monitorul Oficial" Республики Молдова.

Документ направлен на повышение уровня социальной защиты жертв сталинских депортаций, передает Молдпрес.

Ежемесячные пособия, предоставляемые жертвам политических репрессий, увеличатся со 100 до 500 леев. С этой целью в текущем году из государственного бюджета будет выделено 13 млн. леев.

Лицам, относящимся к двум или более категориям получателей ежемесячных государственных пособий, устанавливается одно пособие, по выбору.

Правительство в течение двух месяцев со дня опубликования законодательных поправок в "Monitorul Oficial" приведет свои нормативные акты в соответствии с данными поправками.

В Молдове проживают около 8 000 жертв депортаций, которые получают в этом году материальную помощь в размере 1000 леев – на 300 леев больше, чем в предыдущем году.