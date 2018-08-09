"Они у меня домашние": москвич превратил свою квартиру в террариум

Продажа диких животных и рептилий в России набирает обороты. Интернет буквально завален объявлениями о продаже живой экзотики, в их числе питоны, удавы, рыси и крокодилы. Многие заводчики держат рептилий прямо у себя в квартире. Съемочная группа «360» решила купить себе крокодила.

Продавец крокодилов назначает встречу у гаражей недалеко от жилых домой. На заднем сиденье машины на розовой пеленке лежит большой крокодил. Рядом еще один, чуть поменьше, передает 360tv.

"Я с детства люблю рептилий, — признается продавец экзотических животных Александр. — Они у меня домашние, гуляют по квартире. Переезжаю, поэтому продаю".

У самца рот замотан скотчем. Зоозащитники, глядя на эти кадры, приходят в ужас: ведь рептилия может запросто получить травму.

"Это вообще дикость такая! — возмущается зоозащитник Наталья Коробейникова. — 21 век! Содержать животных в квартирах опасно. Тем более транспортировать в салоне машины, на сиденьях, на полу! Они могут получить травму".

Закона, запрещающего держать диких животных и рептилий в квартире, пока нет. Поэтому можно купить себе хоть трех крокодилов и спать с ними в одной кровати и вместе принимать душ. Это уже зависит от адекватности заводчика.