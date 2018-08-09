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Второе землетрясение в Индонезии вызвало панику среди населения
// фото: AP
15:57, 09 Aug 2018
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На индонезийских островах Ломбок и Сумбава произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,2.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 километров, сообщает "Интерфакс". Информации о новых жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет, но жителей охватила паника и они бросились в страхе покидать свои дома, передает Вести.Ru.

6 августа в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. По последним данным, его жертвами стали более 400 человек. Пострадавших – более тысячи. 270 тысяч местных жителей остались без крыши над головой, их дома полностью разрушены.




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