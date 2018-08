108-летний Масао Мацумото и 100-летняя Мияко Сонода были объявлены старейшей из живущих супружеских пари вписаны в мировую Книгу рекордов Гиннеса: их брак длится уже 80 лет. У пары есть пятеро дочерей в возрасте от 66 до 77, 13 внуков, а в этом месяце они ожидают появления 25-ого правнука, сообщает moya-planeta.

80 years of marriage, five children, 13 grandchildren, 24 great-grandchildren and now the title of oldest living married couple (aggregate age). Congratulations Masao and Miyako Matsumoto! https://t.co/nV2BQNMDe8 pic.twitter.com/utzUgd6iSY