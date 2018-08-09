В Новой Зеландии заработала самая экстремальная человеческая катапульта. ВИДЕО

Компания AJHackett открыла "самую экстремальную человеческую катапульту" для банджи-джампинга в Южных Альпах недалеко от города Квинстаун. Аттракцион получил название "Катапульта Невиса".

На своем сайтекомпания называет башню "самой высокой в мире" и уверяет: "Вы будете умолять нас об еще одном прыжке". Катапульта зашвыривает желающих со скалы на резиновом канате со скоростью 100 км/ч на расстояние 150 м.

Не допускаются только дети до 13 лет, а также люди, весящие больше 123 кг. После запуска храбрецы будут еще 3–4 минуты летать над долиной. Главное, не испугаться цены аттракциона: 225 новозеландских долларов, пишет moya-planeta.