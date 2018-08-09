На трассе под Харьковом нашли мертвой стаю аистов

На трассе Харьков - Красноград харьковчане подобрали раненого аиста и четырех погибших. Об этом сообщили в харьковском сообществе спасения животных, передает в четверг, 9 августа, местное издание 057.ua.

Отмечено, что утром 8 августа до 100 аистов осуществляли перелет над трассой Харьков - Красноград, передает Корреспондент.

"Когда водитель возвращался позже той самой дорогой, то на дороге увидел одного раненого аиста и вызвал нас. У него травмировано крыло. По дороге увидели еще четырех уже мертвых аистов. Что с ними произошло, точно неизвестно", - сообщили в службе спасения.

Отмечается, что выживший аист транспортирован в Экопарк, где ему оказывают квалифицированную помощь.