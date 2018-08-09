Завидный заработок: Сколько получают главы государств и правительств разных стран мира?

Главы государств и правительств разных стран мира могут похвастаться порой завидными зарплатами.

Согласно рейтингу, самый высокооплачиваемый в мире - премьер Сингапура Ли Сянь Лун. Его зарплата в перерасчете на доллары составляет 147 тысяч в месяц. При этом в 2015 его оклад урезали на треть, посчитав слишком высоким.

Среди европейских лидеров самая внушительная зарплата у канцлера Германии Ангелы Меркель: она получает ежемесячно 22 тысячи долларов.

На пять тысяч меньше получает премьер Великобритании Тереза Мэй - чуть больше 16-ти с половиной тысяч.

В то же время у президента Китая Си Цзиньпина достаточно скромный доход - всего тысяча 716 долларов в месяц.

Украинский лидер получает еще меньше - тысячу 18 долларов. И все же зарплата Петра Порошенко выше, чем у президента нашей страны.

Оклад Игоря Додона составляет менее 900 долларов в месяц.

Замыкает рейтинг глава Белого дома Дональд Трамп. Он отказался от зарплаты президента США в размере 33 тысяч долларов в месяц и попросил выплачивать ему символическую сумму - один доллар в год. При этом владеет Трамп имуществом на сумму свыше трех миллиардов долларов.





