Дело о коррупции в Институте матери и ребенка: одному из подозреваемых продлили арест

Один из фигурантов дела "Томограф-2" останется в изоляторе еще на 30 суток. Такое решение вынесла в четверг, 9 августа Апелляционная палата Кишинева.

Напомним, обыски в рамках уголовного дела о коррупции в Институте матери и ребенка прошли 2 августа. Крупные суммы денег были найдены в кабинетах врачей отделения радиологии и имаджистики, а также в банковской ячейке завотделением. Примечательно, что в ней находилось 761 600 леев, 24 300 евро, 1 000 долларов и изделия из золота.

Также, по данным НЦБК, группа врачей вымогала деньги у пациентов, проходивших обследование без записи.