Готовимся к учебному году: в центре Кишинева откроют ярмарку школьных товаров

С 10 августа и до 10 сентября в центре столицы, на территории рынка "Extremum" по улице Измаильской, 94, с 08.00 до 20.00 будет работать школьная ярмарка. Сотрудник Претуры сектора Центр Лилиан Игнатюк сообщил, что пока заявили об участии в ярмарке пять экономических агентов, но их число может увеличиться.

Представители Претуры сектора Рышкань сообщили, что в этом году не будут проводить школьную ярмарку, так как не поступило заявок от хозяйствующих субъектов. В секторе Ботанике так же не планируется открытие школьной ярмарки. В секторах Чокана и Буюкань ярмарки, скорее всего будут, но ближе к школе, передает IPN.

Кроме того, с 15 августа по 2 сентября на Moldexpo пройдет VI ярмарка товаров для школы „School Fair”. В ярмарке примут участие более 100 экономических агентов, которые предложат канцтовары, школьную форму, одежду и обувь. Ярмарка будет открыта ежедневно с 10.00 до 18.00.