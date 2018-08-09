Любовница мужа Ани Лорак пригрозила блокировать хайтеров

Украинская тусовщица Яна Беляева, которая является возможной любовницей мужа Ани Лорак, пригрозила в Instagram своим недоброжелателям блокировать за критику. Она также добавила, что комментаторы ее "достали".

Свой пост девушка опубликовала в Instagram Stories. С супругом певицы Муратом Налчаджиоглу ее видели в одном из столичных караоке-клубов. Тогда мужчина всячески проявлял к ней знаки внимания: обнимал и гладил по бедру, пишет Корреспондент.

"Инстаграмм меня разблокировал. Так что хочу предупредить своих хейтеров, с сегодняшнего дня за каждый плохой коммент - в блок. Вы меня мягко говоря уже достали", - отметила она в комментарии.